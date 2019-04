Bis im Jahr 2040 soll eine neue Autobrücke über die Limmat gebaut werden. So sehen es die Pläne des Kantons Aargau zur zukünftigen Verkehrsführung in der Region Baden vor. Die Brücke würde vom ehemaligen Schlachthof in Wettingen, neben dem heute ein «Lidl» steht, über den Fluss zur Neuenhoferstrasse in Baden führen.

Gleichzeitig wird die einige hundert Meter entfernte Hochbrücke künftig für Autos gesperrt und nur noch Bussen, Fussgängern, Velofahrern und womöglich der Limmattalbahn zur Verfügung stehen, wie der Kanton vergangenen Dezember mitteilte.

Aber Baden und Wettingen haben Vorbehalte gegen diese Idee. Offiziell will sich niemand äussern. Doch diese Zeitung weiss: Die Nachbargemeinden haben ihre Kritik an den Plänen für eine neue Brücke beim Kanton deponiert.

Aus drei Gründen: Erstens ist noch ungewiss, ob die Limmattalbahn wirklich bis nach Baden weitergeführt wird.

Falls dies nicht passieren wird, könnte die Hochbrücke weiter auch für Autos gebraucht werden – der Bau einer zusätzlichen Brücke käme dann einem Schildbürgerstreich gleich, so die Meinung von Baden und Wettingen. Zweitens finden die Nachbarorte, es sei prüfenswert, die Hochbrücke auch künftig teilweise für Autos zu öffnen – selbst wenn die Limmattalbahn dereinst bis ins Badener Zentrum fahren würde.