Die Horizont-Bilder waren Öl auf Leinwand gemalte, abstrakte Landschaften. Die verschiedenen Farbstreifen könnten Wasser oder Nebel sein, die auf einen Horizont, wie etwa angedeutete Berge, hinweisen. Die Besucherin Brigitta Kitamura aus Zürich lobte: «Die Farbkompositionen sind traumhaft, so etwas habe ich noch nie gesehen».

Galerist Hanns Bachlechner sagte: «Die Horizont-Bilder lassen Farbklänge erklingen, dort, wo Rationalität nicht mehr greift, nur noch Kunst, Poesie, Musik und Mystik, also Erkenntnisweisen, die die spirituelle Potenz der Menschen herausfordern.» Als Religionslehrer habe Oberhänsli-Widmer sich intensiv mit Jenseitsmythen verschiedenster Kulturen auseinandergesetzt. «In diesen Mythen gibt es archetypisch das Wasser, das die Seele des Verstorbenen überqueren muss, um ins Jenseits, an den Ort des letzten Aufgehobenseins zu gelangen», so Bachlechner.

Oberhänsli-Widmers Lieblingsbild ist ein Bild in Gelb- und Grüntönen, das ihn an Flüchtlinge erinnert, die Land erblicken und Hoffnung auf neue Geborgenheit finden. Auch er selbst begann einen neuen Lebensabschnitt: Die aktuelle Ausstellung ist ein Geburtstagsgeschenk der Galerie an ihn, der dieses Jahr 65-jährig wurde. Einige klassische Stücke von Augustin Mangore Barrios spielte Gitarrist Daniel Erni an der Vernissage als Geschenk für Oberhänsli-Widmer, den Erni seit über 30 Jahren kennt.