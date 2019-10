Nach wie vor auf Augenhöhe: Tonic Strings feiern ihr 30-Jahr-Jubiläum

Toni Donadio und Nic Niedermann alias Tonic Strings sitzen auf der Bühne des Musikrestaurants Prima Vista und spielen, als ob es kein Morgen gäbe. «Esmeralda» steht auf dem Programm, eine Komposition von Donadio im Gypsy-Style. Beide haben ihre Köpfe tief über ihre Instrumente gebeugt. Die Finger fliegen über die Saiten, das Tempo ihrer Läufe ist atemberaubend. Donadios Fuss wippt im Takt der Musik auf und ab.

Die Vibration des Bodens ist aber nur ein Teil der Kommunikation des Duos. Vieles geschieht intuitiv. Die zwei lassen einander in einem Moment Luft für gefühlvolle Soli; dann jagen sie sich wieder und treiben einander zu Spitzenleistungen an. Es ist deutlich spürbar, wie viel Spass Niedermann und Donadio immer noch haben, sich auf ihren Instrumenten gegenseitig herauszufordern. Das Publikum bricht nach dem ersten Stück in Jubel aus, und die zwei Musiker umarmen sich sichtlich berührt.

Ein unbeschreiblicher Flow

30 gemeinsame Jahre können die Tonic Strings 2019 feiern und geben aus diesem Anlass vier Jubiläumskonzerte, an denen ihre ganze stilistische Bandbreite zum Ausdruck kommt. Der erste Abend ist italienischen Canzoni und Swing gewidmet.

Gäste auf der Bühne sind Donadios Kinder Moreno (Gitarre) und Dalia (Gesang), die beide eigene musikalische Karrieren verfolgen. Dazu kommen Frau Madlen (Querflöte und Gesang) sowie Rätus Flisch (Contrabass) und Tobias Meier (Saxofon). Auch bei langsamen Balladen wie dem Liebeslied «Amore mio» sprühen die Funken zwischen den beiden Gitarreros.