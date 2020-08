Nach SVP-Forderung: Das Ruhegehalt für den Gemeindeammann wird wohl abgeschafft

Vor drei Jahren forderte die SVP-Fraktion, das Ruhegehalt für den Gemeindeammann bei einem Rücktritt zu streichen. Der Einwohnerrat überwies damals die Motion an den Gemeinderat. Dieser legt nun die Überarbeitung der «Verordnung über Versicherung und Ruhegehalt des Gemeindeammanns» dem Einwohnerrat vor. Dessen Entscheid fällt an der Sitzung vom 3. September.

Wettingens Gemeindeammann Roland Kuster (CVP), 61 und seit September 2017 im Amt, erhält einen Jahreslohn von 237'000 Franken. Bei einem Rücktritt würde er heute ein Ruhegehalt erhalten.

Dessen Höhe wird je nach Alter und Dienstjahren wie folgt berechnet: Nach 1 bis 4 Dienstjahren ein Jahresgehalt; nach 5 bis 8 Dienstjahren 1,5 Jahresgehalte; nach 8 Dienstjahren und Erfüllung des 50. Lebensjahres ein Ruhegehalt bis zur Pensionierung. Es beträgt im 51. Altersjahr 42 Prozent des Jahreslohns und steigt pro Altersjahr um 2 Prozent auf maximal 50 Prozent ab dem 55. Altersjahr.

Die neue Regelung soll gemäss Antrag des Gemeinderats auf den 1. Januar 2022 in Kraft treten, also auf die nächste Legislatur hin. Die nächsten Gemeindewahlen in Wettingen finden im September 2021 statt. Die aktuell gültige Verordnung stammt aus dem Jahr 1989.

Neue Regelung soll 2022 in Kraft treten

Auf Roland Kuster bezogen, bedeutet das: Bei einem Rücktritt – mit dem allerdings nicht zu rechnen ist – würde er bis Ende 2021 noch ein Ruhegehalt von 237'000 Franken erhalten, ab 2022 würde er dagegen leer ausgehen. Würde er jedoch mit einer neuen Tätigkeit ein Einkommen erzielen, würde das Ruhegehalt um diesen Betrag gekürzt. Deshalb erhält auch Kusters Vorgänger Markus Dieth, 53, kein solches. Er verdient als Regierungsrat mit 305'000 Franken inklusive Spesen deutlich mehr.