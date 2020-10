Nach Streit in Kirchgemeinde: Bischof Gmür greift durch – Änderung beim umstrittenen Priester

Ist der Streit in der Katholischen Kirchgemeinde Gebenstorf-Turgi damit beigelegt? Felix Gmür, Bischof von Basel, hat sich mit einem öffentlichen Brief zu Wort gemeldet, der im Pfarrblatt «Horizonte» abgedruckt worden ist. Darin macht er seine Entscheide publik, dank denen «Frieden einkehren» soll.

Eine Gruppe mit mehreren Dutzend Mitgliedern störte sich seit Monaten am konservativen Kurs der Kirchenpflege sowie des pfarrverantwortlichen Priesters Adam Serafin. Der Gemeindeleiter und Diakon Peter Daniels könne sich unter ihm nicht entfalten, so ihr Vorwurf. Diesen Sommer gab Peter Daniels bekannt, dass er eine neue Stelle gesucht und gefunden habe. Bischof Felix Gmür schrieb danach Adam Serafin in einem Brief, der an die Öffentlichkeit gelangte, dass er von ihm den Rücktritt erwarte. Doch dieser trat nicht zurück.