Nach sexuellem Missbrauch durch Asylbewerber: Müssten Strassenlampen auch nachts leuchten?

Nach dem sexuellen Übergriff eines 22-jährigen Asylbewerbers auf eine junge Frau laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Nach der schrecklichen Tat in der Nacht auf letzten Sonntag wird auch Kritik an der Gemeinde Wettingen laut. Denn seit Mitte Februar werden in Wettingen die Strassenlampen um 1 Uhr nachts abgeschaltet, wie Recherchen des Regionalsenders Tele M1 zeigen.

GLP-Vorstoss nicht wortgetreu umgesetzt

Die Idee für das nächtliche Lichterlöschen stammt aus der Feder der Wettinger Grünliberalen. Der Vorstoss der Partei sei allerdings in abgeänderter Form umgesetzt worden, wie GLP-Einwohnerrätin Manuela Ernst erklärt. «Wir haben damals gefordert, dass die Abschaltung der Strassenlampen nur unter der Woche erfolgt und dass das Licht an den Wochenenden bleibt.» So handhabt es heute etwa auch die Stadt Baden.

Das Thema Strassenbeleuchtung bleibt ein Diskussionsthema in Wettingen. Erst kürzlich wurde in einer Motion gefordert, die Strassenlampen in der Nacht gar eine Stunde länger ausgeschaltet zu lassen. Ob der Übergriff vom letzten Wochenende an diesem Begehren etwas ändert, wird die Zukunft zeigen. (luk)