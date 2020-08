Nach Konflikten in Gebenstorf-Turgi: Kirchenpflegepräsident soll zurücktreten

Die Römisch-Katholische Kirche im Aargau und in der Schweiz sei dual organisiert: Neben der staatskirchlichen Leitungsebene gebe es eine pastorale Zuständigkeit des Bistums. «Dieses System setzt ein Einvernehmen der beiden Ebenen auf Augenhöhe voraus, welches durch Handlungen des Kirchenpflegepräsidenten in Frage gestellt und bewusst gestört wird», so der Vorwurf von Humbel, der moniert: «Ein solches Verhalten verletzt in grundsätzlicher Art die Regeln des Zusammengehens von pastoraler und staatskirchlicher Leitung, was im Aargau nicht geduldet werden kann.»

Das Handeln des Präsidenten der Kirchenpflege habe zu einem Zerwürfnis innerhalb dieses Gremiums und zu Störungen in der Zusammenarbeit mit der Kirchenpflege Birmenstorf geführt, mit welcher zuvor eine konstruktive Zusammenarbeit in der Aufgabenerfüllung habe gelebt werden können.

Humbel pocht darauf, dass die Kirchenpflege Gebenstorf-Turgi die Bestimmungen im 2017 abgeschlossenen Vertrag einhält und der Aufforderung des Bischofs zur vertraglich festgelegten Kündigung des pfarrverantwortlichen Priesters Adam Serafin nachkommt. «Der Vertrag wurde so unterschrieben und soll vonseiten der Kirchenpflege auch erfüllt werden», bekräftigt Humbel.

Daniel Ric: «Der damalige Vertrag ist nicht rechtens»

Das ist aber mitnichten die Absicht von Pater Adam, im Gegenteil, dieser würde gerne die ordentliche Leitung der Kirchgemeinden übernehmen, sagte er im Juli zur AZ. «So wie es das Kirchenrecht vorsieht und überall in der Weltkirche praktiziert wird», sagt Daniel Ric auf Anfrage, überrascht über die Forderung von Humbel, von der er erst nach dem Versand der Medienmitteilung erfuhr.