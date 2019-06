In der vorbereiteten Medienmitteilung vom Montagmorgen schreibt die Stadt: "Der Stadtrat Baden nimmt mit grossem Bedauern zur Kenntnis, dass General Electric (GE) nochmals substanziell Stellen abbauen soll. Das ist für den sich allgemein sehr solid entwickelnden Wirtschaftsstandort ein schmerzhafter Schlag."

Der Industriekonzern General Electric hatte am Montag erneut einen Stellenabbau bekannt gegeben. 450 Stellen sollen an den Schweizer Standorten Birr und Baden gestrichen werden, davon 350 an letzterem. In den letzten Jahren wurde wiederholt ein Stellenabbau bekannt gegeben, was auch als Salamitaktik interpretiert werden kann.

Der Stadtrat bedauert diesen Schritt von GE sehr. "Das Mitgefühl gilt den davon betroffenen Mitarbeitenden. Es muss alles unternommen werden, um die Zahl der effektiven Kündigungen so klein als möglich zu halten und lückenlose Neuanstellungen in der Region zu gewähren. Die Voraussetzungen hierfür sind mit der nach wie vor hohen Nachfrage nach hochqualifizierten Fachkräften im Raum Baden gegeben", heisst es in der Mitteilung der Stadt.

Für den Stadtrat ist das gleichzeitig von GE bekräftigte Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort wichtig.

Aber Stadtamman Markus Schneider macht ungewohnt deutlich, was er von GE hält: