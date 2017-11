2493 Stimmberechtigte schrieben seinen Namen auf den Wahlzettel, 247 Stimmen Vorsprung rettete er gegenüber seinem stärksten Konkurrenten Erich Obrist (parteilos) ins Ziel. Nach dem ersten Wahlgang im September lag Schneider noch mit über 1000 Stimmen vor Obrist. «Ich bin sehr glücklich über diesen Ausgang», erklärte der frischgebackene Stadtammann. «Es ist ein Festtag, wie er schöner nicht sein könnte.» Trotz des Vorsprungs im ersten Wahlgang habe er sich noch nicht in Sicherheit gewiegt, gestand er: «Niemand von uns konnte genau voraussagen, wie sich diejenigen Stimmen verteilen würden, die im zweiten Wahlgang neu zu vergeben waren.»

Schneiders Triumph ist auch ein Sieg für die SVP und FDP, die ihn offiziell unterstützten: Fünf Jahre lang regierte mit Geri Müller (Team) ein linker Politiker die Stadt Baden – nun hat Schneider den Stadtammannsitz zurück in die bürgerlichen Reihen geholt. Er tritt sein Amt am 1. Januar 2018 an.