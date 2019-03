Bisher haben sich die Behördenvertreter von Spreitenbach nicht zur Schlägerei der rund 30 Jugendlichen vor dem Einkaufszentrum Shoppi Tivoli von vergangenem Wochenende geäussert. Je mehr darüber gesprochen werde, desto eher werde das Thema aufgebauscht, so ihre Befürchtung. Spreitenbachs Gemeindeschreiber Jürg Müller äussert sich nun aber doch, und er hält fest: «Wir haben in Spreitenbach kein Problem mit Jugendgewalt oder mit Jugendgangs.»

Wir schauen nicht weg. In den Schul-klassen sowie bei der Jugend- und Schulsozialarbeit wird der Vorfall thematisiert.

Nach dem Zwischenfall hätten sich Behördenvertreter von Spreitenbach und Dietikon abgesprochen. «Wir kamen übereinstimmend und unabhängig voneinander zum Schluss, dass es an beiden Orten kein Gewaltproblem gibt. Im Gegenteil, es gibt in Spreitenbach zahlreiche Vereine oder Organisationen, die seit Jahren mit Jugendlichen zu tun haben und vorzügliche Arbeit leisten, und wir haben von ihnen keine negativen Berichte erhalten.» Man wolle den Vorfall keinesfalls verharmlosen, sagt Müller: «Wir schauen nicht weg. In den Schulklassen sowie bei der Jugend- und Schulsozialarbeit wird der Vorfall thematisiert.»

Roger Bachmann (SVP), Stadtpräsident von Dietikon, teilt diese Einschätzung Müllers. «Wir haben definitiv kein Jugendgewaltproblem. Aber wir nehmen den Vorfall, von dem ich sagen würde, dass es sich um einen Einzelvorfall handelte, sehr ernst.» Am Montagmorgen habe er sofort mit Spreitenbachs Gemeindeammann Valentin Schmid telefoniert. «Dass Gewalt und sogar ein Messer im Spiel waren, ist erschreckend, das darf nicht passieren, dagegen muss vorgegangen werden, es braucht Strafen.»