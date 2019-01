Miss Schweiz Jastina Doreen Riederer ist am Donnerstag nicht nur fristlos freigestellt worden, sondern wurde von der Miss-Schweiz-Organisation auch öffentlich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Nun reagiert die schöne Spreitenbacherin auf Instagram: Auf der Treppe sitzend singt sie sich mit "My Way", dem berühmten Song von Frank Sinatra, den Frust von der Seele. Der Text («Ich habe es auf meine Weise getan») darf wohl als Antwort auf die Kritik verstanden werden.

Zudem postete sie ein Foto, das sehr gut zu ihrer aktuellen Situation passt: «Weg mit dem Krönchen, Mädels! Aufstehen, Haare zerzausen und leben.»