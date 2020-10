Nach Coronafall: 1.-Liga-Handballer in Quarantäne

"Nur einige Reservespieler sind nicht betroffen", sagt Good. Das Spiel vom Wochenende gegen Horgen/Wädenswil findet nicht statt. Weil einige Spieler der ersten auch in der zweiten Mannschaft engagiert sind, befinden sich weitere Handballer des Vereins in Quarantäne; auch der Match der zweiten Mannschaft gegen Muri wurde verschoben, so Good. Nicht spielen können am Wochenende auch die 1. Liga-Damen – wegen eines Coronafalls beim Gegner. Good: «Wir befürworten dennoch eine Weiterführung des Meisterschaftsbetriebs. In unserer grossen Halle könnten wir Sektoren schaffen und Regeln einhalten. Ein Abbruch der Saison wäre fatal. Sponsoren könnten abspringen.» (pkr)