Dabei blieb die Brücke schon in den letzten Jahren von Feuer nicht verschont, mehrmals wurde sie von kleineren Glimmbränden heimgesucht. Bei dieser Regelmässigkeit stellt sich die Frage: Muss man befürchten, dass es auch bei den Holzbrücken in der Region Baden zu einer Häufung von Brandfällen kommen könnte?

Wir haben bei den drei Feuerwehren von Gebenstorf-Turgi, Wettingen und Baden nachgefragt. Michael Küng, Feuerwehrkommandant von Turgi, rechnet nicht damit, dass bei der fast 200 Jahre alten Turgemer Holzbrücke ein grösseres Feuer ausbrechen könnte. «Im Gegensatz zur Oltner Brücke hat sie den Vorteil, dass es keine Hohlräume gibt, in die eine Zigarette oder Ähnliches hineinfallen könnte. In diesen Räumen befinden sich oft Spinnweben, die sehr leicht entflammbar sind.» Aus diesem Grund brauche es ziemlich viel, damit die Holzbrücke in Turgi anfange zu brennen.

Auch Florian Immer, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr in Baden, schätzt die Chancen auf einen Brandausbruch bei der Holzbrücke in der Badener Altstadt als eher gering ein. «Im Boden der Brücke befinden sich keine Holzplatten, sondern ein Teerbelag.» Neben bautechnischen Kriterien spiele auch das Baumaterial oder die Witterungsbedingungen eine Rolle, ob es zu einem Brand komme, merkt Oliver Gross an. Der Kommandant der Wettinger Feuerwehr schliesst einen Brand auf der Holzbrücke beim Kloster Wettingen nicht komplett aus. «Im Ereignisfall wären wir aber vorbereitet, wir führen regelmässig Übungen an der Brücke durch, damit wir die Verhältnisse vor Ort kennen.» Auch Baden hat sich für den Ernstfall präventiv geschützt: «Die Brücke besitzt sowohl eine Brandmelde- als auch eine Sprinkleranlage», erklärt Immer. In Turgi seien solche Anlagen schwierig anzubringen, «die Brücke ist denkmalgeschützt und hat viele Auflagen», sagt Küng.