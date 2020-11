Nach AZ-Umfrage: GLP-Einwohnerrätin reicht vierten Vorstoss zur Abschaltung der Strassenbeleuchtung ein

Mit dem vierten Vorstoss in derselben Sache gelangte die Wettinger GLP-Einwohnerrätin Ruth Jo. Scheier diese Woche an den Gemeinderat. Inhalt der dringlichen Motion ist das in Wettingen kontrovers diskutierte Thema des nächtlichen Lichterlöschens, das am Donnerstag an der Einwohnerratssitzung behandelt wird. Scheier fordert in ihrer Motion den Gemeinderat auf, die Abschaltung der Strassenbeleuchtung um eine Stunde zu verlängern – anstatt wie bisher von 1 bis 4 Uhr neu von 1 bis 5 Uhr.

Ausserdem sollen die Strassenlampen Freitag- und Samstagnacht wieder eingeschaltet bleiben. Sie stützt sich dabei auf eine Umfrage der AZ, die beim Online-Artikel über die drei bisherigen Vorstösse zur Nachtabschaltung durchgeführt wurde. Der Bericht erschien kurz vor der Sitzung des Einwohnerrats, die wegen eines Coronafalls aber abgesagt werden musste. Die Traktanden von damals sind nun die Traktanden von kommendem Donnerstagabend.