Anfang 1991 eröffnete an der Badstrasse in Baden der erste McDonald’s im Aargau. Vier Jahre später übernahm Enzo Di Vito als Franchisenehmer die Filiale. Fast ein Vierteljahrhundert später hatte der 62-Jährige gestern nun seinen letzten Arbeitstag in Baden. Und wie so oft liess es sich der Chef nicht nehmen, die Kunden selbst am Tresen zu bedienen.

Dabei war ihm etwas Wehmut schon anzumerken, auch wenn er die Filialen in Dättwil, Bremgarten und die zwei Standorte in Spreitenbach weiterführen wird. «Ich habe in den letzten 23 Jahren so viel Schönes erlebt hier in Baden und meine Mitarbeitenden sind mir ans Herz gewachsen. Da fällt der Abschied natürlich schon etwas schwer.» Befragt nach einer besonderen Erinnerung, antwortet Di Vito: «1997 an der Badenfahrt wurden wir am ersten Freitag derart überrannt, dass wir auf der Terrasse alles zusammenräumen mussten und quasi ins Innere des Restaurants flüchten mussten.» Überhaupt seien die Badenfahrten immer ein Highlight gewesen. «Obwohl es immer sehr streng war, wollten alle Mitarbeitenden dann immer Extra-Schichten übernehmen», erinnert sich Di Vito.