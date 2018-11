Beim Beschuldigten handle es sich um einen 32-jährigen Türken aus der Region. Die Staatsanwaltschaft Baden hat gegen ihn ein Verfahren wegen Drohung und Schreckung der Bevölkerung eröffnet. Ein anderer Mann, der am Donnerstagnachmittag eine polizeiliche Abschrankung überschritten hatte und von der Kantonspolizei vorübergehend festgenommen worden war, stand nicht in Verbindung mit der Drohung und befindet sich wieder auf freiem Fuss.

In Baden herrschte am Donnerstag Ausnahmezustand, nachdem bei Manor eine telefonische Drohung eingegangen war, wonach im Gebäude eine Bombe platziert sei . Das Kaufhaus wurde ebenso evakuiert wie umliegende Geschäfte und Wohnungen, während rund sechs Stunden war das Zentrum abgesperrt. Gestern Freitagmittag teilte die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau dann mit: «Noch im Verlaufe des gestrigen Tages konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, der am Donnerstagabend vorläufig festgenommen wurde.»

Selbst wenn man die Rufnummer unterdrückt, werden Spuren hinterlassen, es kommt eine Verbindung mit einer Funkzelle zustande.» Kniffliger werde die Aufgabe, wenn der Anruf via Internet getätigt werde. «Es gibt die Möglichkeit des Spoofing, also der Verschleierung der eigenen Identität.

Gorgis Konutgan vom Burgerrestaurant «Manito» sagt, man habe die ausgebliebenen Gäste zur Mittagszeit «deutlich gespürt». Mit einer erheb-lichen Einbusse rechnet auch Guido Moser von «Moser’s Backparadies» sei. Er habe seine Gäste via Hintereingang eingeschleust und bei geschlossenen Fensterläden bedient, sagt ein Geschäftsführer, der nicht namentlich genannt werden will.

Während rund sechs Stunden war der Schlossbergplatz am Donnerstag aufgrund der Bombendrohung weiträumig abgesperrt. Für die angrenzenden Geschäfte hatte die Sperrung erhebliche Umsatzeinbussen zur Folge. Die «Mia Gelateria» in der Blinddarm-Unterführung konnte ihren Betrieb erst gar nicht aufnehmen. Nur rund ein Siebtel des normalen Tagesumsatzes hat der Buchladen Weltbild erzielt.

Passanten reagieren unbeholfen

Auffällig war während des Polizeieinsatzes, wie viele Leute nach Umwegen fragten; bei den Polizisten erkundigten sich oftmals auch junge Leute mit Smartphones in der Hand, mit denen sie dank Routenplanern selber eine alternative Strecke hätten ausfindig machen können. Dazu sagt Roland Pfister, Mediensprecher der Kantonspolizei: «Wir haben schon bei anderen Einsätzen festgestellt, dass die Leute zum Teil sehr unbeholfen reagieren, dass sie nicht mehr weiterkommen, sobald sie ein Absperrband sehen.»

Ebenfalls auffällig: Wie viele Menschen sich den Absperrbändern näherten, obschon die Kantonspolizei die Bevölkerung via Twitter und Medien dazu aufrief, sich vom Schlossbergplatz fernzuhalten. «Die Leute reagieren zum Teil unbedacht», sagt Roland Pfister. Die Mentalität in anderen Ländern wäre in solchen Fällen sicher eine andere. «Viele Menschen in unserem Land fühlen sich sicher, können sich gar nicht vorstellen, dass etwas passieren könnte.»