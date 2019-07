Zusätzliche Züge und mehr Plätze in den Zügen sind tatsächlich nötig, um die stark steigende Nachfrage auf den Ost-West-Hauptlinien im Aargau bewältigen zu können, heisst es dazu im Aargauer Mehrjahresprogramm, das die Regierung jetzt dem Grossen Rat zugeleitet hat. Die Weiterentwicklung des heutigen Fahrplansystems mit teilweise Stundentakten werde ohne Systematisierung nicht gelingen, ist man in der Aargauer Regierung überzeugt. Ohne die Neubaustrecke bringe nur eine Systematisierung die notwendigen Kapazitäten auf den Hauptlinien Olten–Aarau–Lenzburg–Zürich und Brugg–Baden–Zürich.

Der Bund plant bereits weit über das Jahr 2025 hinaus, und zwar mit dem Bahnausbauschritt Step 2035. Der bringt in der Schweiz diverse milliardenteure Ausbauten – und Anpassungen auch im Aargau. Allerdings reicht das Geld für eine 7 Milliarden Franken teure Neubaustrecke Rupperswil–Zürich Altstetten nicht. Mit dieser könnte man die Engpässe, die sich hier immer stärker akzentuieren, eliminieren. Der Bund wollte dies weit in die Zukunft verschieben. Allerdings erreichten inzwischen Aargauer Regierung und Aargauer Parlamentarier, dass die Neubaustrecke im Step 2035 eine höhere Verbindlichkeit erhält.

Die Systematisierung wird grosse Auswirkungen haben. Grundsätzlich sollen dereinst alle Züge halbstündlich und immer an die gleichen Endpunkte verkehren. So lässt sich die Infrastruktur wesentlich besser nutzen, ist die Überlegung des Bundes. Zahlreiche Verbindungen «funktionieren neu halbstündlich ohne Umsteigen, und es entstehen durch die Taktverdichtungen neue, attraktive Direktverbindungen», steht im Bericht.

Baden–Bern mit Step 2035 nur noch mit Umsteigen?

Einzelne Direktverbindungen, die heute stündlich bestehen (gerade Baden–Brugg–Aarau–Olten–Bern), können mit der Systematisierung allerdings nicht mehr angeboten werden. Sie sollen durch gute Umsteigeverbindungen ersetzt werden. Prominentestes Opfer dieser Veränderung droht demnach Baden zu werden, wie die AZ schon 2017 öffentlich gemacht hat.

Daran hat sich seither nichts geändert. Mit den neuen Umsteigeverbindungen aus dem Raum Baden/Brugg nach Bern in Aarau beziehungsweise Olten ungefähr alle 15 Minuten versucht der Bund, die Nachteile des Verlusts der stündlichen Direktverbindung aufzuwiegen. Die vier Umsteigeverbindungen seien nach Ansicht des Bundes qualitativ gleichwertig zum heutigen Halbstundentakt (eine Direktverbindung und eine Umsteigeverbindung pro Stunde), heisst es dazu im Bericht. Die Aargauer Regierung fordert trotzdem, mindestens in den Spitzenzeiten die in Aarau endenden Züge nach Bern zu verlängern, mit Halt in Olten.

Ist denn eine stündliche Direktverbindung dereinst wirklich illusorisch? Reto Kobi, Projektleiter öffentlicher Verkehr im Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), bekräftigt: «Die Leistungssteigerung ist grundsätzlich nur mit einer Systematisierung zu haben. Es ist aber gut denkbar, dass in den Hauptverkehrszeiten direkte Züge nach wie vor möglich sind. Der Aargau setzt sich im Rahmen der weiteren Planungen dafür ein, dass sich keine Verschlechterungen beim Angebot ergeben!» Ganz grundsätzlich fordert die Regierung vom Bund, «dass möglichst viele Direktverbindungen angeboten werden», so Kobi. Eine Motion von Marianne Binder (CVP) fordert, mit Step 2035 dürften keine Angebotsverschlechterungen für den Aargau akzeptiert und die bisherigen wichtigen Direktverbindungen müssten aufrechterhalten werden.

Diese Angebotsverdichtungen bringt Step 2035

Mit Step 2035 profitiert der Aargau trotz der eben geschilderten Nachteile von wesentlichen Angebotsverdichtungen, etwa mit