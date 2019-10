Mordfall Killwangen: Polizei kam mit Grossaufgebot zur Verhaftung des Verdächtigen

Izet C. (41), der mutmassliche Täter von Sadik R. (57) im Tötungsdelikt von Killwangen, wurde letzte Woche an seinem Wohnort in Dietikon verhaftet. Ein Nachbar äussert sich nun gegenüber Tele M1 zum Polizeieinsatz: «Ganz viele zivile Beamte inklusive Hund waren unterwegs», schildert er das Grossaufgebot, mit dem die Polizei vor Ort war. «Sie durchsuchten hier die Garage und gingen im Treppenhaus rauf und runter. Wir haben gesehen, dass sie alle Personen mehr oder weniger einzeln mitgenommen haben, wahrscheinlich für eine Befragung.»

Ein weiterer Augenzeuge erzählt, dass die Ermittler praktisch den ganzen Morgen im Quartier unterwegs gewesen seien. «Sie sind überall durchgelaufen.»

Die Familie von Izet C., einem Handwerker, lebe zurückgezogen, man kennt sie im Quartier kaum, obwohl sie schon über zehn Jahre dort wohnt. Eine Nachbarin empfand den Tatverdächtigen immer als sehr distanziert: «Er hat nicht Grüezi gesagt.»