Die Geschichten gleichen sich alle: Ein Mobilfunkanbieter plant eine neue Antenne, das Baugesuch kommt zur Auflage, und prompt erwächst aus der Bevölkerung Widerstand. Jüngste Beispiele gibt es aus Oberrohrdorf oder aus Freienwil. Wenig erstaunlich also, dass sich gegen die geplante, rund 23 Meter hohe Antenne des Anbieters Salt in Ennetbaden ebenfalls Opposition bildet. Und doch birgt das aktuelle Gesuch besondere Brisanz. Denn die Antenne soll gegenüber dem ehemaligen Schützenhaus in unmittelbarer Nähe der Therapiestation der Stiftung «Integration von Kindern und Jugendlichen» (ikj) zu stehen kommen. Die Stiftung betreibt in Ennetbaden und Koblenz zwei Therapiestationen. Dabei handelt es sich um vom Kanton Aargau anerkannte stationäre Sonderschulen mit internem Therapieangebot. In Ennetbaden wohnen neun Kinder im Primarschulalter. Laut Auskunft von Betriebsleiter Adrian Kunz handelt es sich um Kinder, die aufgrund psychosozialer Auffälligkeiten überfordert sind.

«In Schulnähe undenkbar» Dass ausgerechnet in unmittelbarer Nähe zur Therapiestation eine Mobilfunkantenne zu stehen kommen soll, kritisiert Kunz mit scharfen Tönen. «Unser Haus würde künftig mit der maximal zulässigen Strahlendosis belastet. Das würde sich insofern besonders krass auswirken, weil unsere Kinder 24 Stunden dieser Belastung ausgesetzt wären.» Kunz erachtet es als verantwortungslos, dass kleine Kinder, die aufgrund ihrer Biografie bereits schwer belastet sind – und damit auch sensibler auf jegliche Einflüsse reagierten –, nun auch noch massivster elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt werden sollen. «Niemand würde sich wagen, so eine Antenne auch nur in die Nähe eines normalen Kindergartens zu stellen, obwohl sich jene Kinder nur während täglich weniger Stunden in der kritischen Zone aufhalten», ist Kunz überzeugt. Deshalb habe die Stiftung gegen die geplante Antenne bei der Gemeinde Ennetbaden Einsprache eingereicht.

Unterstützung erhält Adrian Kunz von Alexander Büchi, der ebenfalls in der Nähe des geplanten Standorts wohnt. Rund um Büchi hat sich in der Nachbarschaft eine Art Interessensgemeinschaft gebildet, die eine Sammeleinsprache mit rund 150 Unterschriften bei der Gemeinde eingereicht hat. Büchi – er bezeichnet sich selber nicht als grundsätzlichen Antennen-Gegner – führt mehre Argumente ins Feld, weshalb sich die Quartierbewohner und weitere Ennetbadener derart an der geplanten Antenne stören. Man sei ganz klar der Meinung, die freistehende Antenne sei mit ihrer geplanten Höhe von rund 23 Metern völlig überdimensioniert. «Und dass die Antenne mit maximal zulässiger Strahlung gleich neben der Therapiestation zu stehen kommen soll, erachten wir als sehr unsensibel.» Fast erhalte man den Eindruck, die Antenne werde dort geplant, wo sich die Betroffenen nicht wehren könnten. Doch nicht nur wegen der Therapiestation sei der Standort ungeeignet. «Das Ortsbild wird durch die weithin sichtbare Antenne massiv beeinträchtigt – und dies in einem Quartier, das mit der Ehrendingerstrasse schon viele Lasten zu tragen hat.»

