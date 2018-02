Die Polizei: dein Freund und Helfer. Diesen Slogan würden wohl nicht viele Jugendliche unterschreiben. Tauchen irgendwo Polizeiautos oder Uniformierte auf, stehen die Zeichen eher auf Anspannung – ganz egal, ob man überhaupt Grund zur Sorge hat.

Um das Verhältnis von Jugendlichen zur Polizei und deren Arbeit zu verbessern, gehen die Stadtpolizei Baden, die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal und die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal zusammen mit der Jugendarbeit Region Baden eine Kooperation ein.

Zwar sei die Zielgruppe von Polizei und der offenen Kinder- und Jugendarbeit die gleiche, doch seien die Aufträge verschieden. Konkret: Die offene Kinder- und Jugendarbeit hat den Auftrag, Räume zu schaffen und das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen zu stärken.

Die Polizei auf der anderen Seite hat den Auftrag, Gesetze durchzusetzen, und will präventiv Gesetzesüberschreitungen verhindern. «Dass diese beiden Aufträge und die unterschiedliche Art zu arbeiten sich zum Teil in die Quere kommen, liegt auf der Hand», sagt Sandra Perego, Leiterin der Fachstelle Jugendarbeit Region Baden, die von 14 Gemeinden getragen wird. Das habe in der Vergangenheit für beide Seiten immer wieder zu unbefriedigenden Situationen geführt.

«Durch die Kooperation und den intensiven Austausch haben beide Seiten vertieften Einblick in die Arbeitsweise der anderen Seite erhalten. Das hilft, diese Vorurteile abzubauen», sagt Perego. Konkret seien nun Kommunikationsabläufe vereinbart worden. «So zum Beispiel, dass Jugendarbeiter von der Polizei informiert werden, wenn bei einer Vermietung der Jugendräume ein Einsatz stattfand. Das ermöglicht den Jugendarbeitern, mit den Vermietern zu sprechen und allfällige Konsequenzen zu ziehen.»

Ein Flyer und der Youtubefilm «Polizeikontrolle – und jetzt?» informieren die Jugendlichen über ihre Rechte und Pflichten, sollten sie in Kontakt mit der Polizei kommen.