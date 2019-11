Mit dem Maxi Taxi hat der Familienbetrieb eine Nische gefunden

«Mit unserem Maxi Taxi decken wir eine Nische ab. Wir konkurrenzieren weder die Taxis noch die Reisebusunternehmen», sagen Lisa und Max Kyburz. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass sich das Familienunternehmen über all die Jahre halten konnte.

«Es war nicht immer einfach», sagt Max Kyburz. Bevor er und seine Frau den Schritt in die Selbstständigkeit wagten, war er als Polizist in Brugg tätig. Die Arbeit machte ihm keine Freude, eine Lösung musste her. «Wir schafften einen VW-Bus an und studierten die Inserate im Badener Tagblatt, schrieben Firmen und Schulen an, um an Aufträge zu kommen.»

Heute seien die Fahrer eher Kumpel

Zu Beginn war vor allem Lisa Kyburz als Fahrerin, etwa für das Badener Tagblatt, unterwegs, derweil sich Max Kyburz um das Administrative kümmerte. Keine einfache Zeit. Kreativität war gefragt – etwas, das Max Kyburz bei seiner letzten Festanstellung vermisst hatte. 1980 hat er deshalb die Taxiprüfung gemacht und die Fahrgäste erst im «umgebauten» Privatauto chauffiert.