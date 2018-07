Mini-Streetfood-Meile geplant

Die Geschäfte laufen so gut, dass Jensen vor einigen Wochen an der Mellingerstrasse in Baden – gleich neben der Voi-Migros – sein zweites Lokal eröffnen konnte. Betritt man es, fühlt man sich in einen amerikanischen Tankstellen-Shop der 1960er-Jahre zurückversetzt. Was das mit Dänemark zu tun hat? «Hamburger und Hotdog haben den Weg von Dänemark in die Vereinigten Staaten gefunden», sagt Jensen mit einem Lachen.

An der dicht befahrenen Mellingerstrasse fühlt man sich denn auch ein wenig wie an einem Highway. Wie kommt man auf die Idee, hier ein Lokal zu eröffnen? «Es haben hier für mich einfach alle Parameter gestimmt», so Jensen. Es gebe ein grosses Einzugsgebiet, viele Arbeitsplätze und rund um das Lokal viele Parkplätze.

Und bald schon werde die Häuserzeile noch attraktiver. «Ich werde auch die angrenzenden Lokale mieten. In einem ist ein Lokal mit Spezialitäten aus den 70ern aus Bali, Saigon, Tokio, Singapur, Mumbai und Bangkok geplant. Was im anderen angeboten wird, ist noch offen.» Es werde hier also eine kleine Streetfood-Meile entstehen.

Doch der umtriebige Jensen hat noch viele weitere Pläne. So wird er im Oktober in Döttingen sein drittes Restaurant eröffnen. 2019 sollen dann weitere Restaurants in Aarau, Lenzburg und Wohlen folgen. Zudem will Deb Jensen mit einem israelischen Unternehmen den ersten Lieferservice mit Drohnen in der Schweiz testen.

Um die Mittagszeit soll die Drohne an einem vorher festgelegten Landepunkt das bestellte Essen ausliefern. Dazu sucht er noch Unternehmen in der näheren Umgebung. Jensen: «Bis jetzt haben zwei Unternehmen zugesagt.» Deren Namen will er zu einem späteren Zeitpunkt verraten, wenn alles unter Dach und Fach ist. «Weitere Firmen sind aber noch willkommen.»

