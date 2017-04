Ab Mitte April können sich junge Frauen für die Miss-Baden-Wahl 2017 bewerben. Doch nun regt sich Widerstand. In den sozialen Netzwerken hat sich eine Gegenbewegung formiert. Unter dem Hashtag #missbadenfahrt laden einige Personen Bilder von sich in schrillen Outfits und mit Grimassen auf die Facebook-Fanpage «Miss Badenfahrt 2017» hoch. Von Schaufensterpuppe mit Schnauz über Pony-Maske bis Hexenkostüm ist alles vertreten. Hierbei stellt man erstaunt fest: Auch Männer haben scheinbar das Bedürfnis, Miss Baden zu werden.

Die Initiantin der Facebook-Seite, Patti Basler, ihres Zeichens Kabarettistin, meint zum Anlass der Zunft zum wilden Mann: «Es handelt sich ja eigentlich um Satire, aber möglicherweise sind sich die Macher dessen nicht bewusst.» Die Zunft habe bekanntlich die Belle Epoque als Thema: «Da passt diese Darstellung der Frau als Objekt sehr gut hin. Meines Erachtens eine sehr gute Karikatur.» Basler findet Misswahlen zum Zuschauen eher langweilig: «Die Bewerberinnen um den Titel sehen ja immer alle etwa gleich aus.»

Darum sei getreu dem Versus-Motto der Badenfahrt ein Gegenanlass in Planung. Dieser werde unter dem Motto «Miss-Verständnis» stattfinden. Hierbei stehe laut Basler eine unterhaltsame Performance und nicht das Aussehen im Vordergrund. «Wir machen das dann richtig. Egal ob Frau, Mann, oder irgendwas dazwischen, bei uns können alle teilnehmen», sagt Patti Basler und fügt an: «Die Leute wollen doch etwas mehr Fleisch am Knochen – und bei uns werden sie das wortwörtlich bekommen.»