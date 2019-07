In zwei Wochen, vom 9. bis 11. August, findet in Birmenstorf das grösste Militär-Oldtimer-Treffen Europas statt: der Convoy to Remember. 20'000 Besucher werden am dreitägigen Anlass erwartet, 600 Fahrzeuge, 100 Töffs und 50 Panzer aus Europa präsentieren sich im Gelände, dazu wird die Patrouille Suisse durch die Luft fliegen. Der Anlass, der zum achten und in dieser Form letzten Mal stattfindet, soll an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg erinnern, die vor 75 Jahren stattfand und Europa vom Joch des Nationalsozialismus befreite. Seit der ersten Durchführung im Jahr 1996 gab es wiederholt Kritik am Anlass – auch diesmal hat die Redaktion Mails erhalten mit der Aufforderung, den Organisatoren kritische Fragen zu stellen. Vizepräsident und Pressesprecher Louis Dreyer gibt Auskunft.

Was ist der Sinn und Zweck des Anlasses?

Louis Dreyer: Es leben nur noch wenige Menschen der Generation, die den Krieg und die Repressalien der Nationalsozialisten erleben mussten. Die Erinnerung droht zu verblassen, das möchten wir verhindern. Die Befreiung Europas geht nicht nur die Länder etwas an, die am Weltkrieg aktiv teilnahmen, sondern auch die Schweiz. Denn wird sind auch ein Teil Europas.

Aber den Soldaten von damals wäre es doch nie in den Sinn gekommen, den Horror nachzuspielen?

Diese Frage wird nur in der Schweiz gestellt. Überall dort, wo die Länder in den Krieg involviert waren, ist das Nachspielen von Schlachten überhaupt kein Problem, im Gegenteil: In Frankreich, Amerika oder auch England gilt das Inszenieren von Kriegsszenen als völlig selbstverständlich.

Bilder vom grössten Militär-Oldtimer-Treffen Europas