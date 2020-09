«MeinArzt»-Praxis geschlossen: Wieso liegen die Patienten-Akten jetzt beim Betreibungsamt?

Beim Betreibungsamt Heitersberg-Reusstal liegen hunderte Patientendossiers der «MeinArzt»-Praxis in Niederrohrdorf. Die Praxis schloss Anfang Woche – wie sechs weitere im Kanton Aargau in den letzten Tagen. Danach stürmten Dutzende Patienten ins Betreibungsamt im selben Ort, um dort ihre Akten abzuholen. Doch wieso landeten diese ausgerechnet beim Betreibungsamt?

Fessler hat die Hilfe zugesagt, in Absprache mit dem Gemeinderat. So haben die Patienten während der Bürozeiten Zugang zu den Akten. "Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, aber es handelt sich um unsere Bevölkerung", sagt Fessler. Der Akt der Menschlichkeit zahlt sich aus. "Die Leute sind sehr dankbar", erzählt Fessler.

Die allermeisten Patienten der "MeinArzt"-Praxis, in welcher Arzt Elmedin Becic praktizierte, wüssten wohl noch nichts von der Schliessung, vermutet Fessler. Rund 400 physisch greifbare Dossiers liegen noch im Betreibungsamt. Doch das sind längst nicht alle: Auf einem Computer aus der Arztpraxis, der auch ins Betreibungsamt gebracht worden ist, befinde sich vermutlich eine grosse Menge an Dossiers in digitaler Form, vermutet Fessler. An diese Daten kommen die Mitarbeitenden des Betreibungsamt nicht heran. "Da werden wir Hilfe erhalten", so Fessler. "Aber das wird noch zwei bis drei Wochen dauern."

Hausarzt Elmedin Becic, der in der "MeinArzt"-Praxis tätig war, soll auf Ende August gekündigt worden sein. Dies habe er ihr erzählt, so eine Leserin. Becic war bisher nicht erreichbar. Die Leserin ärgert sich, dass die «MeinArzt»-Kette als Betreiberin der Praxis die Patienten nicht über die Schliessung informiert habe. Mitarbeitende der Praxis hatten in den Tagen vor der Schliessung noch möglichst viele Patientinnen und Patienten angerufen, um auf die Schliessung und die Möglichkeit, die Dossiers abzuholen, aufmerksam zu machen.