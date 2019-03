Kürzlich sagte mir jemand, ich sei kein typischer Lehrer. Wir hatten uns über Schule unterhalten und dabei hatte ich mich wie so oft kritisch geäussert. Ich sagte etwa, dass wir in den Schulen bald mehr therapieren als unterrichten. Dieses Mal gehts aber nicht um meinen Travel-Survival-Kit im erlebnispädagogischen Tipidorf. Sondern darum, dass ich kein typischer Lehrer bin. Und das ist gut so! Es ist wie ein pädagogisches Coming-out an: anders sein und doch nicht richtig dazugehören.

Aber definieren wir zunächst, was einen typischen Lehrer ausmacht. Sind wir wirklich die klagenden Ferientechniker, die endlos diskutieren können? Ja, das trifft leider zu – für fast alle Lehrpersonen zumindest. Wie man das aushält? Ein Lehrerkollege mit Herzproblemen hat mir schon Beta-Blocker angeboten. Ich habe wohl wirklich mies ausgesehen. Und die vielen Ferien? Ja, offiziell nennt man dies unterrichtsfreie Zeit. Aber Hand aufs Herz: Ein Saisonnier in einer Bündner Skihütte arbeitet den Winter über mehr als ich im ganzen Schuljahr.

Manche sagen auch, dass unser Studium nicht besonders anspruchsvoll sei. Nun ja, ich habe einst ein Ingenieurstudium an der ETH begonnen, dies nur zehn Tagen später erfolgreich abgebrochen, um mich dann für die Sekundarlehrerausbildung zu entscheiden. Eine Übungsstunde an der ETH war damals prägend: Bis ich die Matheaufgabe abgeschrieben hatte, posaunten Kommilitonen bereits die Lösung aus den hinteren Reihen heraus. Gegen diese Nerds, die sicher bis früh morgens an einer Studentenparty herumhingen, war ich chancenlos.