Vor über einem halben Jahr ist der Spatenstich für die Sanierungs- und Umbauarbeiten des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard in Wettingen erfolgt. Die Arbeiten sind vorangeschritten, aber nicht alles verläuft planmässig. So musste zum Beispiel die Sanierung des Hallendbads vorgezogen werden. Der Grund: Für den Fall, dass wider Erwarten Probleme auftauchen sollten, bliebe noch genügend Zeit, um im Rahmen der Sanierungsarbeiten zu reagieren .

In seiner Interpellation will der GLP-Einwohnerrat vom Gemeinderat unter anderem wissen, ob bereits Mehrkosten angefallen sind – und falls ja, wie hoch diese sind. Palit stellt die Frage, ob Änderungen zum Originalprojekt bekannt oder in Planung sind. Zudem will Palit wissen, ob der bewilligte Betrag von 46,5 Millionen Franken eingehalten werden kann und wie der Gemeinderat die Öffentlichkeit in Zukunft über den Verlauf der Bauarbeiten informieren will. Palit: «Ich hoffe, dass die Fragen zeitnah beantwortet werden.»

Verwaltungsrat tagt Ende Monat

Gemeindeammann und Verwaltungsratspräsident der Tägi AG Roland Kuster kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft bezüglich Mehrkosten und Unvorhergesehenem bei der Sanierung des Sport- und Erholungszentrums geben. «Der Verwaltungsrat wird Ende Oktober tagen und in der Folge dem Gemeinderat Bericht erstatten. Erst dann können die Fragen beantwortet werden», teilt Kuster auf Anfrage mit.