«Das ist ein starkes Zeichen»

Unterschriften für die Petition mit dem Namen «Mehr Sterne in Oberrohrdorf» hat die Spurgruppe an der Velobörse im Mai und während einer Standaktion vor dem Volg im Juni gesammelt. Dass das Vorhaben in der Bevölkerung Anklang findet, freut den Präsidenten: «Mehr als zehn Prozent der Stimmberechtigten haben dieses Anliegen unterschrieben. Das ist ein starkes Zeichen.»Doch weshalb soll das Lichterlöschen nur versuchsweise stattfinden? «Wir möchten, dass die Gemeinde während eines Jahres Erfahrungen sammelt», sagt Marcus Wanger und fügt an: «Sollten die Rückmeldungen positiv sein, wäre es wünschenswert, wenn die Abschaltzeiten beibehalten werden.»

Nun werden Abklärungen getätigt

Die Anliegen der Petition wird der Gemeinderat nun prüfen. «Wir werden abklären, ob eine Nachtabschaltung auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll und machbar ist», sagt Gemeindeammann Kurt Scherer (FDP). Der Grund: Die AEW Energie AG ist für die Beleuchtung im Ortsteil Staretschwil zuständig, die Elektra Oberrohrdorf für Oberrohrdorf. «Auch werden wir prüfen, ob sich diese Kosten ausbezahlen, wenn man berücksichtigt, dass es sich vorerst nur um eine einjährige Versuchsphase handelt», so Scherer. Was das Sparen von Strom und Energie betrifft, hat der Gemeindeammann seine Zweifel: «Oberrohrdorf hat bereits rund ein Drittel seiner Strassenlampen mit stromsparenden Leuchten ausgewechselt. Doch wir werden sehen, was sich bei der Analyse herausstellt.»

Sobald der Gemeinderat die Abklärungen getätigt hat, wird er der Spurgruppe seinen Entscheid mitteilen. Gemäss Kurt Scherer sollte dies im Verlaufe des Augusts sein.

Bereits 2009 hat der Gemeinderat eine entsprechende Umfrage bei der Oberrohrdorfer Bevölkerung durchgeführt. «An erster Stelle stand der sparsame Umgang mit Energie. An zweiter Stelle,das erhöhte Sicherheitsempfinden durch eine gute Beleuchtung», sagt Scherer. Aufgrund dieser Umfrage wurde beschlossen, sukzessive alte Leuchten durch LED-Leuchten zu ersetzen. «Weiter ist bei Erschliessungsstrassen sowie Fusswegen die Beleuchtung zwischen 1 und 5 Uhr bereits ausgeschaltet», erklärt Scherer. Auf der Kantonsstrasse und auf Sammelstrassen ist zwischen 22.30 und 5 Uhr in der Gemeinde die Beleuchtung reduziert.