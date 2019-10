Die Gemeinde Ehrendingen hat sich entschieden, die Sicherheit im Dorf zu erhöhen, wie die Gemeinde mitteilt. Im August fanden deshalb in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil Brandschutzübungen für das Gemeindepersonal statt. Im Fokus war effizientes Löschen eines Brandherdes und deren Vermeidung.

Auch im Bereich Lebensrettung hat sich die Gemeinde entschieden, mehr Sicherheit ins Dorf zu bringen. Deshalb wurden die Standorte der Defibrillatoren erweitert. Neu bestehen folgende Standorte: Gemeindehaus Unterdorf (ehemals Telefonkabine), Turnhalle Lägernbreite, Gebäude Elektra, Raiffeisenbank (bisher), Firma Matrix (zu Öffnungszeiten), und Katholische Kirche (zu Öffnungszeiten).

Die Gemeindeverwaltung wird zudem noch im Bereich Nothelfer und Anwendung eines Defibrillators geschult. Ebenfalls werden in den nächsten Monaten alle Standorte der Defibrillatoren in Ehrendingen noch klarer beschildert. An Bushaltestellen und Strassenkreuzungen wird Ihnen der nahegelegenste Defibrillators angezeigt.

Informationen zum Umgang mit Defibrillatoren folgen

Da immer wieder Berührungsängste mit der Benutzung und der Anwendung des Defibrillators bestehen, werden die Einwohnerinnen und Einwohner im kommenden Jahr dazu noch ausführlicher informiert.

Vorab macht die Gemeinde bereits darauf aufmerksam, dass ein Defibrillator immer zuerst den Herzschlag eines Patienten misst. Ist ein Herzschlag vorhanden, wird der Defibrillator nicht mit seiner Arbeit starten. Dem Patienten kann nichts passieren. Helfer können nie, wenn sie bei der Ersten-Hilfe eine Anwendung falsch vorgenommen haben. Unterlassene Hilfeleistung könne jedoch zu einer Anzeige führen.