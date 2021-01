Massiver Umsatz-Einbruch: Für das Badener Trafo bedeutet das Coronajahr 2020 einen Super-GAU

2020 waren wegen der Pandemie so gut wie keine Veranstaltungen möglich. Die Event-Branche gehörte zu den grossen wirtschaftlichen Verlierern der Krise. Die Trafohallen in Baden standen entsprechend oftmals leer. So gut wie keine Seminare, Galadinner, Abschlussfeiern oder Firmenanlässe fanden statt.

Personalkosten konnten gering gehalten werden

Nur eine einzige Hochzeit wurde im gesamten Jahr in den Trafohallen veranstaltet, sagt Reto Leder, seit drei Jahren CEO der Trafo auf Anfrage. «Ich bin froh, dass 2020 endlich vorbei ist. Umsatzmässig war es für uns ein Super-GAU», sagt er. 75 Prozent Umsatzeinbruch hatte die Trafo AG im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Wenn man nur die Coronazeit ab März betrachtet, dann sind es sogar 90 Prozent Umsatzeinbussen.