Fachleute aus mehreren Bereichen

Das Kantonsspital Baden führt eine multidisziplinäre Kinderschutzgruppe, da diese anspruchsvolle Arbeit nur in einem Team von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen professionell geleistet werden kann. «In Baden haben wir neben der Kindermedizin, der Kinderpsychiatrie und -psychologie und der Sozialarbeit auch einen Staatsanwalt in der Gruppe, das ist eine enorme Bereicherung und Hilfe.» Die Fachgruppe Kinderschutz wird immer dann eingeschaltet, wenn der Verdacht auf Misshandlung oder sexuellen Missbrauch besteht. Erhärtet sich der Verdacht, wird sorgfältig abgewogen, ob die Situation mit der Familie geklärt werden kann oder ob das Einschalten einer Behörde nötig ist. «Manchmal braucht es Mut, sich zu exponieren, da wir uns nicht immer beliebt machen und die Leute uns mitunter feindselig begegnen.»

Gewalt ist keine Lösung

Der 62-jährige Arzt hat in den vergangenen 30 Jahren viel Schlimmes gesehen und weiss, wie es zu Kindsmisshandlungen kommen kann: «Es hat oft mit Überforderung der Eltern zu tun. Als Vater von zwei erwachsenen Söhnen habe ich selber erlebt, dass man als Eltern immer wieder an Grenzen kommt. Viele Erwachsene wurden zudem früher selbst geschlagen und haben so quasi gelernt, dass Gewalt dazugehört – obwohl sie absolut keinen erzieherischen Effekt hat. Denn Schläge verlieren sehr schnell ihre Wirkung, sodass ihre Intensität immer gesteigert werden muss. Ein Teufelskreis.»