Sportvereine sind zuversichtlich

Grosse Hoffnungen weckt der Stadtammann bei den Sportvereinen. Hansruedi Hagen, Präsident des Stadtturnvereins Baden und Initiant der IG Sportvereine Baden, sagt: «Wir hoffen, dass die neue Stadtregierung unter der Leitung von Markus Schneider dem Badener Sport die erforderliche Unterstützung gibt. Da nun die Burghalde mit zwei Einzelturnhallen anstelle der von uns geforderten Dreifachturnhalle gebaut wird, muss ein Konzept für das ganze Sportareal Aue erstellt werden.»

Entscheidend sei für ihn, dass nun die Stadt Baden wieder geführt werde, dafür bringe Markus Schneider die notwendigen Qualifikationen mit, erklärt Benno Zehnder, Investor und Initiant des Bäder-Projektes und ehemals Präsident der Verenahof AG. «Markus Schneider traue ich zu, dass er wie seine Vorgänger in dieses Amt hineinwachsen wird. Und ich bin überzeugt, dass er nun die fällige Restrukturierung und Reorganisation der Verwaltung vorantreiben und damit die Finanzen der Stadt wieder ins Lot bringen wird», sagt Zehnder. Der Geschäftsmann erhofft sich von Schneider zudem, dass mit ihm das visionäre Denken in Baden wieder zurückkehre.

Musiker Philippe Kuhn hätte das Amt zwar auch Schneiders Mitbewerbern zugetraut. Er ist aber überzeugt, dass Markus Schneider eine gute Wahl ist. «Ich wünsche mir, dass er den Blick für das Wesentliche hat und Baden dort weiterbringt, wo es für den Badener Geist und die Bevölkerung wichtig ist», sagt Kuhn und fügt an: «Damit meine ich besonders die Bereiche des Zusammenlebens, der Kunst und der Kultur.»

Unterschiedliche Parteiensicht

Und die Parteien? Es werde keinen grossen Umbruch geben, glaubt Nadia Omar, Fraktionspräsidentin des linksliberalen Team Baden – der Partei, der auch Geri Müller angehört. «Wir gehen davon aus, dass Markus Schneiders Wahl gleichbedeutend ist mit Kontinuität und Stabilität für die Stadt.»

Weder werde er die Verwaltung radikal umbauen, noch gross neue Akzente setzen, mit Ausnahme der Sicherheit, auf die er viel Wert lege. «Und wir befürchten, dass sich in der Verkehrsplanung bezüglich Fuss- und Veloverkehr nichts mehr tun wird», sagt Omar. «Im Gegensatz zu anderen Parteien in der Stadt finden wir aber, dass es Baden momentan sehr gut geht. Und weil Markus Schneider kein grosser Reformer ist und bei vielen Dossiers weitermachen wird wie sein Vorgänger, wird sich für Baden nicht viel ändern. Darum können wir mit seiner Wahl gut leben, auch wenn wir Geri Müller beziehungsweise Erich Obrist bevorzugt hätten.»

Auch Jürg Caflisch, Badener SP-Urgestein, erwartet keinen radikalen Umbruch. «Der Handlungsspielraum für Markus Schneider ist nicht allzu gross. Für die Finanzierung des Sekundarstufenzentrums gibt es keine andere Lösung als eine Steuererhöhung.» Er schätze Schneiders Sachlichkeit, und dass er deutlich weniger narzisstisch veranlagt sei als seine Konkurrenten, sagt Caflisch weiter. Seine Unaufgeregtheit werde Baden guttun.

«Mit Markus Schneider wird mehr Ruhe in Stadthaus einkehren. Sowohl die Politik als auch die Verwaltung können sich wieder vermehrt auf die Sachpolitik konzentrieren», ist FDP-Co-Präsident Tobi Auer überzeugt. «Wir erwarten von Markus Schneider, dass er bei seinen Entscheidungen und Prioritäten Rücksicht auf die momentane finanzielle Situation nimmt und dass er, wie vermehrt in diesem Jahr angekündigt, Optimierungspotenzial bei den Stadtfinanzen eruiert und nützt.» Der Finanzhaushalt sowie die Attraktivität als Wirtschaftsstandort seien zwei wesentliche Aspekte, an denen der neue Ammann gemessen werde, so Auer.