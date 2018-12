Am Mittwochabend hat ein Mann die Oil!-Tankstelle an der Zentralstrasse in Wettingen überfallen. Der Unbekannte betrat den Laden kurz nach 19.30 Uhr. Er hatte sich die Kapuze über den Kopf geschlagen und das Gesicht vermummt. Er richtete eine Pistole auf die Verkäuferin und forderte Geld. Sie übergab dem Täter mehrere Geldkassetten. Mit einer Beute von mehreren tausend Franken Bargeld flüchtete er aus dem Laden.

Die Kantonspolizei Aargau löste laut Mitteilung sofort eine Fahndung mit mehreren Patrouillen aus. Ein Polizeihund spürte in der Nähe des Tatorts die weggeworfene Waffe sowie Kleidungsstücke des Räubers auf. Danach verlor sich die Fährte jedoch.

Die Verkäuferin beschrieb den dunkel gekleideten Täter als einen schlanken 20 bis 30 Jahre alten Mann. Er ist etwa 180 cm gross und hat einen dunklen Teint. Beim Überfall trug er blaue Latexhandschuhe.

Die Kantonspolizei in Baden (Telefon 056 200 11 11) sucht Zeugen, denen der Täter vor der Tat oder auf der Flucht auffiel.

Aktuelle Polizeibilder: