An sieben Streitplätze können sich die Festbesucher treffen und in fünf Disziplinen gegeneinander antreten.

Mit den von Maja Hürst gestalteten Jasskarten kann man sich am ersten Sonntag in der Kantibeiz, am Dienstag in der Hafenkneipe «Herr Schmidt» und am zweiten Sonntag bei der «Berg Bahn Freienwil» messen.

Der Badenfahrt-Meister im Kubbspielen wird an den beiden Samstagen im Kurpark in der «Kubbbeiz zum chliine Björn» erkoren.

An der dritten offiziellen Scheren-Stein-Papier-Schweizermeisterschaft im «Herr Schmidt» am letzten Badenfahrt-Tag zeigt sich, wer die flinksten Finger hat.

Im «Le Kartoon» und beim Quartierverein Hasel-Martinsberg im Kurpark hinter der Festspiel-Tribüne kann man sich jeden Tag anderen Pétanque-Spielern stellen.

Und in der Beiz «Zum Schwarzen Schimmel» auf dem Kirchplatz kann man stündlich an einem Pferderennen teilnehmen: Hoch über zwei langen Esstischen hängen Kabel, an denen ein weisses und ein schwarzes Pferd aufgehängt sind. An einer Storenkurbel müssen die beiden Gegner ihr Pferd so schnell wie möglich auf die andere Seite der Beiz kurbeln. (sga)