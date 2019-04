In welcher Gemeinde der Bezirke Baden und Zurzach schlagen Diebe am häufigsten zu? Eine Antwort liefern die Zahlen der Versicherung Mobiliar, die sich auf eine grosse Datenmenge zu Einbruchdiebstählen berufen kann, da fast jeder dritte Bewohner der Schweiz seinen Hausrat bei ihr versichert hat. Ausgewertet wurden die Jahre 2013 bis 2017, wobei es nur jene Gemeinden in die Statistik schafften, für die genügend Daten vorhanden waren.

Am häufigsten eingebrochen wurde im Bezirk Baden in Mägenwil: Hochgerechnet 70 pro 1000 Kunden der Versicherung waren betroffen. Gemeindeammann Daniel Pfyl (SVP): «Das ist wohl kein Zufall, denn unsere Gemeinde verfügt über einen Autobahnanschluss.» Bernhard Graser, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Aargau, bestätigt: «Ein wichtiger Faktor ist die Nähe zur Autobahn. Die Autobahn bietet den Dieben die Möglichkeit, sich in kurzer Zeit schnell vom Tatort zu entfernen und so die Fahndung zu erschweren.» Insbesondere die Gemeinden entlang der A1 seien deswegen öfter von Einbrüchen betroffen, beispielsweise die Region Baden sowie das Limmattal. Diese Aussage deckt sich mit den Zahlen der Versicherung, wonach etwa in Ennetbaden, Würenlos, Neuenhof, Killwangen oder Wettingen im Vergleich zum Rest des Bezirks häufiger eingebrochen wird.