Es ist ein Satz, der zwar unspektakulär klingt, aber die Verkehrszukunft des Aargaus für immer verändern kann: «Erste Resultate zeigen, dass mit einem allfälligen zusätzlichen Netzelement der Druck auf den stark belasteten Bareggtunnel vermindert werden könnte.» Er findet sich auf Seite 88 der 107-seitigen Botschaft des Bundesrates zum Ausbau der Nationalstrassen, die die scheidende Verkehrsministerin Doris Leuthard (CVP) kürzlich vorstellte.

Was in Amtssprache «zusätzliches Netzelement» genannt wird, meint eigentlich einen Autobahntunnel von Spreitenbach durch den Heitersberg bis zur Verzweigung Birrfeld.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) prüft eine solche unterirdische Autobahn, um die Stauprobleme am Bareggtunnel zu lösen. Im Juli sagte Astra-Direktor Jürg Röthlisberger in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag», man könnte in Fahrtrichtung Bern früher links abbiegen und durch einen neuen Tunnel durch den Heitersberg bis zur Verzweigung Birrfeld fahren. Die naheliegendste Option sei, bei Spreitenbach durch den Berg zu bohren.