Limmattalbahn: Die Streckenführung stösst in Neuenhof auf Widerstand

Die Gegner der Limmattalbahnführung durch Neuenhof monieren auch die Pläne des Verkehrskonzepts Oase. «In den kantonalen Abteilungen für Raumplanung und Siedlungsentwicklung hat sich in den letzten Jahren eingebürgert, dass bereits auf Stufe Richtplanung enorm umfangreiche Dossiers mit für Laien kaum mehr fassbaren Detailausführungen ausgearbeitet werden», schreiben sie.

Dabei werde immer wieder betont, dass es sich nur um vorläufige Ergebnisse handle, die es später auf Projektstufe zu überprüfen gelte. «Zu beobachten ist leider, dass später unter Verweis auf die Behördenverbindlichkeit der Beschlüsse im Grossen Rat, kaum je die erforderliche Beweglichkeit für abweichende Entscheidungen verbleibt.»

Die Unterzeichner fordern: «Auf die Limmatbrücke zwischen Neuenhoferstrasse in Baden und Schwimmbadstrasse in Wettingen sowie auf das Tunnelportal Neuenhoferstrasse in Baden sei zu verzichten. «Die Hochbrücke Baden weist eine Breite von 18 Metern auf. Es ist nicht einzusehen, weshalb die Hochbrücke nicht als Mischverkehrsfläche funktionieren könnte, wenn dies im Vorbereich von Wettingen und sicher auch in der Fortsetzung in Baden (Schulhausplatz und Schlossbergtunnel) als machbar betrachtet wird», begründen die Gegner.

Eine neue Verkehrsführung für den motorisierten Individualverkehr zwischen Baden und Wettingen würde zu erheblichem Umwegverkehr, längeren Fahrzeiten und einer zusätzlichen Belastung der angrenzenden Quartiere führen. «Und ein Umfahrungstunnel würde nur die heutigen Verkehrsprobleme auf die angrenzenden Verkehrsräume verlagert.» (mru)