Alle Handwerker hätten nach dem Eindunkeln mit ihrer Arbeit aufgehört. Nur der Goldschmied hätte noch weitergearbeitet – an einem Glöckchen als Geschenk für seine jüngste Tochter, die am nächsten Tag Geburtstag hatte. Sie habe aber nicht warten können, habe sich in die Werkstatt geschlichen, wo sie das Glöckchen entdeckt habe. Aus Angst, ihr Vater könnte das Klingeln hören, sei das Mädche aus dem Haus bis zur Limmat gelaufen. «Dann hat sie mutig geläutet», sagte Kaufmann. Der Klang habe nicht mehr aufgehört. «Und auf einmal stieg das Mondglitzern vom Wasser auf.» Höher und höher sei es geschwebt und habe auf seinem Weg in die Stadt hinauf jede Gasse erleuchtet. «Und auf einmal war die Nacht nicht mehr dunkel. Es war ein Glitzern in der Stadt wie nie zuvor. Alle haben sich gefreut, auch der Vater des Mädchens.»

Nach dem Märchen kam der grosse Moment für die versammelten Kinder: «Lasst eure Glöckchen laut erklingen, damit die Weihnachtsbeleuchtung geweckt wird», sagte Maria Magdalena Kaufmann. Nach und nach erklangen die 1400 Glöckchen, bis die riesige Lichtkugel über dem Schlossbergplatz und das restliche Lichtkunstwerk in der ganzen Stadt hell leuchteten. Als Belohnung für ihren wertvollen Einsatz erhielt jedes Kind ein Spanischbrödli. Für die Erwachsenen gab es Glühwein und Orangenpunsch.

Dass in diesem Jahr weniger Werbung gemacht wurde und Hindernisse wie Plakat- und Veloständer entfernt wurden, zeigte Wirkung. Zwar herrschte dichtes Gedränge auf dem Weg zum Schlossbergplatz. Doch als Kaufmann mit ihrer Erzählung begann, waren alle auf dem Platz eingetroffen. Da die Stadt mehr Lautsprecher aufstellte als früher, war die Märchenerzählerin auch unter dem Stadtturm noch gut zu hören. Zudem sorgten zahlreiche Polizisten für die Sicherheit der anwesende Bevölkerung.