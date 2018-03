Am gleichen Abend finden im oberen Stock des Trafos ein Dinnerkrimi und eine Generalversammlung des Verkehrsclubs TCS statt. «Das zeigt, wie vielfältig einsetzbar das Trafo ist», sagt Reto Leder, CEO der Eventlocation. «Die Planungen schreiten sehr gut voran», so Leder. Das Trafo darf nicht nur als Gastgeber des Events auftreten, sondern sorgt auch für das Essen am Abend. Im Nebenraum stellen die Mitarbeiter die Tische auf und sortieren die Champagnergläser. «40 Mitarbeiter des Trafo Catering versorgen die Gäste mit feinem Essen», so Leder. Er wird die Show live verfolgen und freut sich einmal mehr, einen so grossen Event im Trafo begrüssen zu dürfen: «Ich bin sehr gespannt auf die Show. Als Betreiber ist das eine sensationelle Gelegenheit. Dass eine TV-Show live übertragen wird, ist eine Premiere für uns.»

Miss Schweiz Finalistinnen modeln für die Uhrenfirma Jowissa aus Bettlach: