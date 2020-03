Lenkerin missachtet Vortritt: Zwei Autos Kollidieren – eine Person verletzt

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Montag um kurz nach 12 Uhr auf der Altenburgstrasse in Wettingen. Dabei wollte eine 23-jährige Autolenkerin von der Altenburgstrasse in die Schönaustrasse einbiegen. Dabei missachtete sie den Vortritt eines herannahenden Lieferwagens. Die beiden Fahrzeuge stiessen im Bereich der Einmündung zusammen.



Der Beifahrer des Lieferwagens, ein 52-jähriger Spanier, verletzte sich leicht und wurde durch die Ambulanz ins Spital gebracht.



An beiden Fahrzeugen sowie an einer Gartenanlage entstand beträchtlicher Schaden.

