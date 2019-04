Was hat der grösste Spielzeugkonzern der Welt mit der Stadt Baden zu tun? Einiges: In den letzten zwei Jahren haben die Erben des dänischen Spielzeugherstellers Lego viel Geld in Baden investiert. Ihr Immobilienunternehmen Kirkbi Real Estate hat die ehemaligen ABB-Gebäude an der Haselstrasse 18 und am Kreuzweg 11 am Trafoplatz gekauft.

«Der Kauf und die Renovation der Gebäude in Baden war für uns eine bedeutende Investition», sagt Bruno Koller, Portfoliomanager bei der Schweizer Niederlassung von Kirkbi in Baar. Wie viel die beiden Gebäude gekostet haben, teilt das Unternehmen nicht mit. Aber: «Wir haben uns ganz bewusst für diese Investition entschieden, weil wir an den Standort Baden glauben.» Wie die «Handelszeitung» diesen Monat schrieb, gehört die Deutschschweiz zu den «strategischen Orten» der Lego-Erben.

Hinter Kirkbi steht die Familie von Kjeld Kirk Kristiansen. Der 71-jährige Enkel des Lego-Erfinders Ole Kirk Kristiansen war bis 2004 CEO von Lego. Heute ist er Präsident des familieneigenen Vermögensverwalters Kirkbi, das 75 Prozent am Lego-Konzern hält. Das Finanzmagazin Forbes schätzt Kristiansens Vermögen derzeit auf 4,7 Milliarden Dollar. Er und seine Kinder investieren schon längst nicht mehr nur in farbige Bauklötzchen.