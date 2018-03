Marianne Binder sagt: «Die Frage muss doch sein: Wie bringen wir die Leute dazu, in Baden einzukaufen?» Wenn man die Stadt als Einkaufsstandort fördern wolle, müsse man innovativ sein. Binder könnte sich vorstellen, dass einen kleinen Gutschein für die Parkgebühren erhält, wer in der Stadt einkauft. In Baden geschehe seit einiger Zeit eigentlich das Gegenteil: Die Parkuhren würden unglaublich intensiv kontrolliert. Es gehe nicht darum, in der Stadt gratis zu parkieren, aber: «Es ist einfach nicht gastfreundlich, wenn permanent kontrolliert wird.»

Viele Leute würden dann halt nach Wettingen fahren zum Einkaufen oder nach Spreitenbach, wo die Parkplätze wesentlich günstiger sind. «Baden ist doch eine schöne Stadt und das Gewerbe ist ja nicht untätig», sagt Marianne Binder. «Aber etwas mehr Geschäftssinn und Gastfreundlichkeit vonseiten der Stadt wären wünschenswert.»

Ganz anderer Meinung ist Badens Verkehrspolitiker Jürg Caflisch (SP). Er befürwortet die Parkplatzpolitik der Stadt und sagt: «Die Parkgebühren sind nicht in Baden zu hoch, sondern beispielsweise in Spreitenbach deutlich zu tief», findet er. Und er kritisiert die Innenstadt-Vereinigung der Badener Detaillisten (City Com): «Noch immer hat sie es nicht geschafft, einen Hauslieferdienst auf die Beine zu stellen, wie es ihn beispielsweise in Aarau schon längst gibt.» Ein solches Angebot würde auch die Frage nach Parkplätzen und deren Höhe etwas in den Hintergrund treten lassen, ist Caflisch überzeugt.

Diese Lokale stehen zurzeit leer: