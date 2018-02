Morgen eröffnen in Baden zwei neue Modefachgeschäfte: Das ehemalige Modehaus Schild am Schlossbergplatz wird zu einem Damenmodegeschäft unter dem Namen Globus. Der ehemalige Herren Globus an der Badstrasse firmiert (wie alle Filialen in der Schweiz) neu ebenfalls unter der Marke Globus. Vom 22. bis zum 24. März wird in beiden Geschäften Neueröffnung gefeiert. Bis dahin werden noch kleinere Arbeiten erledigt, wie die zur Migros gehörende Muttergesellschaft «Magazine zum Globus» mitteilt. In beiden neuen Fachgeschäften soll es einen «hochstehenden, persönlichen Service und ein erweitertes Sortiment» geben, das digital mit dem Globus-Onlineshop verbunden sei. Sprich: Im Laden wird persönlich beraten, bestellen kann die Kundin oder der Kunde aber auch online. Neben der Mode werden neu auch Beauty- und Haushaltsprodukte aus dem Globus-Sortiment angeboten. Mit dem Verschwinden der Marke Schild endet wie in vielen Schweizer Städten auch in Baden eine Ära: Das Modehaus eröffnete seine erste Badener Filiale 1927. Schild betrieb zuletzt als Franchisenehmerin auch die Geschäfte s.Oliver, Calzedonia und Intimissimi an der Badstrasse. Die Letzteren wird die Globus-Gruppe weiterbetreiben. Die s.Oliver-Filiale im Haus zum Salmen ist dagegen bereits geschlossen. Die Mitarbeiter werden von Globus weiterbeschäftigt. (AF)