Wie hoch ist die Lebensqualität in Schweizer Städten und Gemeinden? Das Ranking der «Weltwoche» beantwortet diese Frage Jahr für Jahr . 2017 fiel Baden hinter Aarau und Wettingen zurück, und auch in der neusten Rangliste für das laufende Jahr mit 921 Ortschaften hat sich an der Hierarchie nichts geändert. Der Trend der vergangenen fünf Jahre ist eindeutig: Zwar hat Baden dieses Jahr Plätze gut gemacht, doch die Stadt ist seit 2013 von Platz 32 auf 101 zurückgefallen. In derselben Zeit haben sich beispielsweise Aarau, Wettingen und Spreitenbach deutlich verbessert.

Auffällig: Baden erreicht auch in anderen Städterankings nicht mehr das Topniveau von einst. So in der Rangliste des Beratungsunternehmens Wüest und Partner, die Jahr für Jahr in der Zeitschrift «Bilanz» publiziert wird. Dort hat Aarau Baden vor einigen Jahren überholt und seither auf Distanz gehalten. Vor fünf Jahren noch lag Baden schweizweit auf Rang 8 und Aarau auf Rang 11. Die letzten drei Platzierungen sprechen aber Bände: Aarau (6/5/5) hat sich in der Schweizer Spitze festgesetzt, während Baden (12/12/12) nicht mehr ganz mithalten kann.

Weniger Dynamik als andere

Was ist dran an diesen Städterankings? Ist die Lebensqualität in Baden in den letzten Jahren tatsächlich gesunken? Thomas Lütolf: «Es kommt darauf an, was man als Standort- und Lebensqualität betrachtet. Kultur geniesst bei vielen Menschen einen sehr hohen Stellenwert – für sie ist Baden ein Paradies.» Das widerspiegelt sich in beiden Rankings – punkto Kultur und Freizeit zählt Baden schweizweit zu den allerbesten Adressen. Und auch bei der Bildung muss sich Baden nicht verstecken. «Betreffend Mobilität und Verkehr sind wir aber sicher unter Druck geraten», so Lütolf. Womöglich haben sich die lange Bauphase der Schulhausplatzkreuzung und die damit verbundenen Verkehrsbeschränkungen negativ auf die Bewertung ausgewirkt. Zurückgefallen ist Baden gegenüber anderen Städten in beiden Rankings auch beim Kriterium Wohnen: «Andere Städte mit mehr Freiflächen haben sich beim Wohnungsmarkt sicher dynamischer entwickelt», sagt Lütolf. Ausserdem dürften auch die verhältnismässig hohen Badener Immobilien- und Mietpreise einen Einfluss gehabt haben.