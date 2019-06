Am Dienstagnachmittag ist es auf der Autobahn A1 kurz vor dem Autobahnrastplatz Würenlos zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lastwagen fuhr um 13.40 Uhr in Fahrtrichtung Bern in die Mittelleitplanke. Ein Renault Clio war ebenfalls in den Unfall verwickelt. Das Auto wurde beschädigt. Rasch bildete sich Stau. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau war zunächst mit starken Behinderungen über den Feierabendverkehr hinaus zu rechnen. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, das Gebiet Limmattal zwischen Dietikon und Neuenhof zu meiden.

Der 55-jährige LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Feuerwehr und Kantonspolizei rückten an den Unfallort aus.

Am späteren Nachmittag dauerten die Bergungsarbeiten und die Tatbestandsaufnahme der Polizei an. Ein Bergungsunternehmen und Fachleute des Nationalstrassenunterhaltsdienstes waren vor Ort. Der Verkehr in Richtung Zürich wurde zwei-streifig am Unfallort vorbeigeführt. In Richtung Bern waren der Pannenstreifen und die Normalspur offen.

