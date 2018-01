Es geschah am Donnerstag um kurz nach sechs: Der unbekannte Lastwagen kam von Rheinfelden und fuhr in den Kreisverkehr Landstrasse/Salinenstrasse in Möhlin ein. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr ins Grüne, schaffte es allerdings, den Anhängerzug wieder auf die Strasse zu lenken. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte, muss der Anhänger dabei auf die Gegenfahrbahn geraten sein, was zu der Kollision mit dem entgegenkommenden VW Polo führte.

Die Kollision führte zu starken Schäden, die Fahrerin des VW Polo blieb unverletzt.

Obwohl der unbekannte Fahrer die heftige Kollision bemerkt haben musste, fuhr er unbeirrt weiter.

Die Mobile Polizei in Schafisheim sucht nun den unbekannten Fahrer und Augenzeugen. Hinweise unter Telefon 062 886 88 88.

