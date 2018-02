Der Bub hatte bei seinen Grosseltern übernachtet, damit seine Mutter zu Hause ein Geburtstagsfest vorbereiten konnte.

Ob die Tat geplant war oder ob das Kind zur falschen Zeit am falschen Ort war und beispielsweise zufällig Opfer eines Streits zwischen den Grosseltern wurde, ist unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Staatsanwaltschaft hat frühestens für Montag neue Informationen angekündigt.

Wohl keine Dritteinwirkung

In der Wohnung hatte die Polizei am Freitag drei Leichen gefunden. Die Situation habe von Beginn weg auf ein Gewaltverbrechen hingewiesen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Freitagmorgen mit.

«Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Delikt durch eine der verstorbenen Personen verübt worden sein», schreibt die Kapo.

Die Betroffenheit über das Familiendrama ist in Spreitenbach gross. Gemeindepräsident Valentin Schmid drückte am Freitagvormittag in einer Mitteilung den Angehörigen sein tiefstes Beileid aus: «Der Gemeinderat Spreitenbach ist sehr betroffen.» (rio)