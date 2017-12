Kerzen, Märchenerzähler, Musiker und der Duft von heissen Marroni sowie frischgebackenen Zimtschnecken: Insgesamt 38 Orte laden heute am zehnten «Adventszauber» zum Verweilen ein und sorgen in der Badener Altstadt für eine romantische Stimmung. Nicht nur die kleinen und feinen Läden an der Rathausgasse, der Obere und Untere Halde sowie der Kronengasse öffnen ihre Türen bis spät in den Abend hinein. Auch die Kulturlokale und die Anwohner der Altstadt machen mit oder laden gar die Besucher in ihre Stube ein.