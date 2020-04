Kurtheater bricht Ausser-Haus-Saison ab: «Traurig, dass die aufregende Zeit nun so sang- und klanglos endet»

Das grösste Theater im Aargau, das Badener Kurtheater, wird derzeit für 34,47 Millionen Franken saniert. Es ist seit April 2018 geschlossen, wird komplett renoviert und durch eine Hinterbühne mit Aufbau, einem Foyer-Anbau und einem Proberaum erweitert. In den vergangenen zwei Jahren fanden Aufführungen an verschiedenen anderen Spielstätten statt – «Kurtheater Ausser Haus» hiess die Reihe.

Auch für diesen Mai wären noch drei Aufführungen geplant gewesen – in der reformierten Kirche «Les liaisons dange­reuses», der Alten Schmiede «Set of Sets» und dem Kurpark «Der Geizige». «Doch leider sind wir aus den bekannten Gründen gezwungen, die laufende Ausser-Haus-Saison endgültig für beendet zu erklären», teilt das Kurtheater-Team um Verwaltungsdirektorin Lara Albanesi mit. Der erste Teil der Vorstellungen hatte wegen Corona bereits im März abgesagt werden müssen.

«Es stimmt uns sehr traurig, dass die aufregende Zeit nun so sang- und klanglos endet.» Die vergangenen Monate mit Aufführungen an ungewohnten Orten werde sie als intensive Zeit in Erinnerung behalten, sagt Albanesi. «Weil wir vor weniger Publikum spielten, waren es persönliche Abende mit vielen spannenden Begegnungen. Schön war, dass uns das Publikum treu blieb.»