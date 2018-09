Ob Kabarettist Emil Steinberger, Musiklegende Toni Vescoli, Publizist Roy Oppenheim, Astronaut Claude Nicollier oder Schauspieler Mathias Gnädinger: Der Kulturkreis Rohrdorf hat seit seiner Gründung 1958 bereits viele Persönlichkeiten an den Rohrdorferberg geholt.

Für seine 60-Jahr-Jubiläumsfeier am Samstag, 29. September, wartet nun ein weiterer Höhepunkt auf das Publikum: Max Lässer und das grosse Überlandorchester werden in der Mehrzweckhalle in Niederrohrdorf auftreten und für musikalische Unterhaltung sorgen. Den Abend rundet Slampoetin Patti Blaser mit einer satirischen Laudation über den Kulturbetrieb ab.

«Wir freuen uns sehr auf den Jubiläumsanlass. Toll ist vor allem, dass wir Max Lässer und das Überlandorchester für uns gewinnen konnten: Es ist das vorläufig zweitletzte Konzert in der Sextett-Formation», sagt Guido Schuppisser (47) vom Kulturkreis. Speziell sei es auch, weil der Hackbrettspieler des Überlandorchesters, Töbi Tobler, bereits 1978 mit Toni Vescolis Trio «Zäme» in Niederrohrdorf aufgetreten ist.